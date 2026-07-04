Анкудинов: «Вашингтон» дал новый контракт Овечкину не как сбитому лётчику

Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов заявил, что российский форвард Александр Овечкин является незаменимым игроком. Ранее стало известно, что 40-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном Кэпиталз».

— Победа в Кубке Стэнли станет основной мотивацией после того, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки?

— С мотивацией в НХЛ проблем вообще нет. Из того, что я читаю в интервью, из общения с теми, кто там играл или играет, деньги особо не важны. Там думают чуть по‑другому, мыслят победой в Кубке Стэнли, а не зарплатами. Овечкин своё уже заработал, он уже сказал, что по‑прежнему любит хоккей. И такие слова дорогого стоят. Наше поколение выросло на игре Овечкина, новое поколение тоже имеет такую возможность смотреть на него. На примере таких людей, как Овечкин, надо учиться, писать про него книги и снимать фильмы. Человек в 40 лет сохраняет любовь к своему виду спорта, не изменяет себе, остаётся в топе. Он провёл 21 сезон в НХЛ на высочайшем уровне, побил множество рекордов, выиграл Кубок Стэнли. И всё это в составе одного клуба. И новый контракт ему дали не как сбитому лётчику, чтобы он забил недостающие голы, а как хоккеисту, на которого рассчитывают в новом сезоне. «Вашингтону», когда Овечкин уйдёт, будет тяжело оправиться. Купить хороших и звёздных игроков можно, но заменить такого, как Александр, невозможно. Это фигура космического уровня, таких в мире единицы, — сказал Анкудинов «Матч ТВ».