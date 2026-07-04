Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анкудинов: «Вашингтон» дал новый контракт Овечкину не как сбитому лётчику

Анкудинов: «Вашингтон» дал новый контракт Овечкину не как сбитому лётчику
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов заявил, что российский форвард Александр Овечкин является незаменимым игроком. Ранее стало известно, что 40-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном Кэпиталз».

— Победа в Кубке Стэнли станет основной мотивацией после того, как Овечкин побьёт рекорд Гретцки?
— С мотивацией в НХЛ проблем вообще нет. Из того, что я читаю в интервью, из общения с теми, кто там играл или играет, деньги особо не важны. Там думают чуть по‑другому, мыслят победой в Кубке Стэнли, а не зарплатами. Овечкин своё уже заработал, он уже сказал, что по‑прежнему любит хоккей. И такие слова дорогого стоят. Наше поколение выросло на игре Овечкина, новое поколение тоже имеет такую возможность смотреть на него. На примере таких людей, как Овечкин, надо учиться, писать про него книги и снимать фильмы. Человек в 40 лет сохраняет любовь к своему виду спорта, не изменяет себе, остаётся в топе. Он провёл 21 сезон в НХЛ на высочайшем уровне, побил множество рекордов, выиграл Кубок Стэнли. И всё это в составе одного клуба. И новый контракт ему дали не как сбитому лётчику, чтобы он забил недостающие голы, а как хоккеисту, на которого рассчитывают в новом сезоне. «Вашингтону», когда Овечкин уйдёт, будет тяжело оправиться. Купить хороших и звёздных игроков можно, но заменить такого, как Александр, невозможно. Это фигура космического уровня, таких в мире единицы, — сказал Анкудинов «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Босс НХЛ ответил, верит ли, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android