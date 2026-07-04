Умер бывший начальник команды ЦСКА Сергей Авдеев. Ему было 53 года

Бывший начальник команды московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Авдеев умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Не стало Сергея Авдеева… 3 июля после продолжительной болезни скончался бывший начальник команды ЦСКА Сергей Авдеев. Сергей Евгеньевич проработал в клубе несколько лет. Он был настоящим профессионалом своего дела и внёс важный вклад во все три победы ЦСКА в Кубке Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах. Хоккейный клуб ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

С 2023 года Авдеев был начальником воскресенского «Химика», который является фарм-клубом московского «Спартака». За этот период команда дважды стала обладателем Евро-Азиатского кубка и дважды выходила в финал плей-офф Олимбет — Всероссийской хоккейной лиги (2025, 2026).