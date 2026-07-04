Вратарь «Металлурга» Заврагин назвал главные качества для голкипера, обсуждая свой рост

Голкипер «Металлурга» Егор Заврагин перечислил главные качества, которым должен обладать хоккейный вратарь, отвечая на вопрос о своём росте.

— По юниорам вы считались самым крупным вратарём России, но последние годы, судя по сайтам МХЛ и КХЛ, застыли на отметке «189 сантиметров»…

— Ещё в СКА удивлялся, почему эти цифры не меняются. Я подрос – сейчас мой рост около 191 сантиметра.

— Согласны с мировой модой на габаритных голкиперов?

— Размеры вратарю никогда не помешают. Но главное всё-таки – психология, игровое мышление, школа.

— Какую задачу ставите перед собой в предстоящем сезоне?

— «Металлург» из года в год – один из главных фаворитов сезона, в Магнитогорске признают только первые места. Задача вратарей здесь одна – помогать команде идти к цели, — приводит слова Заврагина Russia-Hockey.Ru.

Суммарно в КХЛ вратарь провёл 59 матчей, одержав 26 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,58.