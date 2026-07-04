Экс-тренер СКА Черкас оценил возвращение в клуб экс-форварда «Колорадо» Бардакова

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил возвращение нападающего Захара Бардакова в клуб из Санкт-Петербурга. С 2025 по 2026 год форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш». За СКА Бардаков играл с 2021-го по 2025-й.

«Бардаков — это игрок, который был в СКА и проявил себя бойцом. Всегда шёл в силовую борьбу, играл остро и лез на ворота. Единственное, что меня смущает в этой ситуации, — это то, что в НХЛ у него была очень слабая статистика — один гол и девять результативных передач. За 60 матчей это очень мало. Но мне кажется, что потенциал у Захара есть. Попав в компанию играющих ребят — таких, как Глотов и Аймурзин, плюс ещё в составе СКА есть игровики — Бардаков может раскрыться и с другой стороны. А его самоотдача и быстрота могут подойти Ларионову», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».