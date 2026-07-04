Вячеслав Быков отреагировал на продление контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на новость о новом контракте российского форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Каждый спортсмен старается продлить свою спортивную жизнь, и на хорошем уровне! Только он может чувствовать свой организм, готов ли ещё справляться с нагрузками на высоком уровне. Александр — профессионал, прекрасно чувствует свой организм и хочет ещё продлить это желание играть и получать от этого истинное удовольствие! Такие ощущения, как на льду, в будущем трудно найти в повседневной жизни! Поэтому каждый спортсмен старается продлевать этот момент завершения как можно дольше и дальше», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».