Сергей Коньков прокомментировал переход Максима Шабанова в «Миннесоту»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение насчёт заключения «Миннесотой Уайлд» контракта с российским нападающим Максимом Шабановым. Соглашение рассчитано на один сезон и составляет $ 1,6 млн. 25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча за «Нью-Йорк Айлендерс», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.

«По мне, хороший вариант для того, чтобы в другой команде проявить себя ещё раз. В «Айлендерс» у Максима начало было неплохое, а потом что-то не получилось. Это второй год в лиге для него будет, с адаптацией тоже гораздо легче будет. Прежде чем подписывать контракт, у игрока с клубом были консультации. Думаю, что они пришли к какому-то знаменателю, поэтому и получился такой контракт», — цитирует Конькова «РБ Спорт».