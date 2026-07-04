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Агент Галимова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

Агент Галимова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Галимова, рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 26-летний форвард — ограниченно свободный агент.

— «Ак Барс» может обменять Галимова?
— Мы пробуем договориться с «Ак Барсом». Если мы не придём к соглашению, то мы готовы общаться на предмет обмена. Как я знаю, много клубов обращается на этот счёт в Казань. А пока мы в диалоге и, надеюсь, всё-таки договоримся. Если нет — будем рассматривать другие варианты, такова жизнь и играть же надо.

— Не получается договориться по условиям контракта?
— Да, пока не получается прийти к компромиссу, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

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