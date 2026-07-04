Агент Галимова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Галимова, рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 26-летний форвард — ограниченно свободный агент.

— «Ак Барс» может обменять Галимова?

— Мы пробуем договориться с «Ак Барсом». Если мы не придём к соглашению, то мы готовы общаться на предмет обмена. Как я знаю, много клубов обращается на этот счёт в Казань. А пока мы в диалоге и, надеюсь, всё-таки договоримся. Если нет — будем рассматривать другие варианты, такова жизнь и играть же надо.

— Не получается договориться по условиям контракта?

— Да, пока не получается прийти к компромиссу, — приводит слова Черных «РБ Спорт».