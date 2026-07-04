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Сушинский: уход Бобровского станет определённым упущением для «Флориды»

Сушинский: уход Бобровского станет определённым упущением для «Флориды»
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о переходе российского вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз» в «Торонто Мэйпл Лифс». 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом.

«Бобровский – один из лучших вратарей НХЛ последних трёх-четырёх сезонов, поэтому его уход станет определённым упущением для «Флориды». Тем не менее он нашёл новый клуб, и его карьера точно не идёт на спад», – приводит слова Сушинского «РИА Новости Спорт».

37-летний Бобровский выступал за «Пантерз» с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).

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