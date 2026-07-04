Главный тренер «Вашингтона» Карбери высказался о новичках команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал усиление команды в межсезонье. Состав «столичных» пополнили нападающие Алекс Так, Джордан Кайру и Бун Дженнер.

«Теперь мы сможем гораздо чаще полагаться на все четыре звена. Думаю, игровое время многих хоккеистов сократится, и это, на мой взгляд, неплохо. Например, если Том Уилсон будет проводить на льду 16 минут за матч, насколько эффективнее станет его игра в меньшинстве? Он сможет активнее бороться за шайбу и выводить её из зоны. Мы стали командой, которая может рассчитывать на глубину состава», – приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.