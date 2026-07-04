«Бальзам на душу». Генменеджер «Коламбуса» — о том, что Веренски не уйдёт из клуба

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал слова защитника команды Зака Веренски, который заявил, что не запрашивал обмен и останется в клубе.

«Мы не хотели обменивать Зака. Его слова – бальзам на душу. Когда мы встретились, он был полностью уверен, что хочет остаться в «Блю Джекетс», поэтому мы будем двигаться дальше. Между мной, им и его агентом не было недопонимания. Ничего не имею против СМИ, но, когда вы вмешиваетесь, возникает много спекуляций. Я встречался с Заком несколько раз, много раз разговаривал с его агентом. Мы не расходились во мнениях и не работали друг против друга», – приводит слова Уодделла сайт НХЛ.

Веренски стал лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата и получил «Норрис Трофи». Он набрал 81 (22+59) очко в 75 играх при полезности «+7». Его контракт со средней годовой зарплатой $ 9,58 млн рассчитан до 30 июня 2028 года.