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Третьяк: болельщики «Вашингтона» не простили бы Овечкина, если бы он ушёл

Третьяк: болельщики «Вашингтона» не простили бы Овечкина, если бы он ушёл
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что болельщики «Вашингтон Кэпиталз» не простили бы Александра Овечкина, если бы он не продлил контракт с клубом.

«Я считаю, что подписать контракт ещё на один год — очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушёл. Да и сам бы он этого не простил себе. У него есть огромная мотивация. Это очень трудно в его годы, я сам это знаю.

Когда я в 32 года заканчивал карьеру, я выиграл всё, что можно, и мотивации уже не было. А у него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдёт много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы. Конечно, хочется отдохнуть, он устал после сезона, но у него есть серьёзная перспектива и есть мотивация, и он всё сделает», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

В четверг, 2 июля, 40-летний Овечкин продлил соглашение с «Вашингтоном» на один год. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

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