Селебрини — о Кросби: это парень, на которого я равнялся всю свою жизнь

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о том, что остался капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2026 года, несмотря на приезд форварда Сидни Кросби, который был альтернативным капитаном на турнире вместе с Джоном Таваресом и Райаном О′Райлли.

– Ты носил капитанскую нашивку в раздевалке, где был Сидни Кросби. Каково это было? Как прошёл тот разговор?

– Это было очень здорово со стороны Сида, Райана О′Райлли и Джона Тавареса, что они вмешались и захотели, чтобы я взял на себя капитанство. Я отказывался. Хотел, чтобы Сид был капитаном. В хоккее нет ни одной команды, капитаном которой Сид не должен был бы быть, когда он играет за эту команду. И я им это сказал.

Но, в конце концов, это было действительно круто. Я очень благодарен им за то, что они хотели, чтобы я взял на себя эту роль и чтобы у меня был такой опыт.

– Что самое важное ты узнал от Сида?

– Все говорят о том, что он за человек и какой он приземлённый. Говорить так – это безумие, потому что это парень, на которого я равнялся всю свою жизнь и на которого стремился быть похожим, но я думаю, что он просто нормальный парень.

С ним легко находиться рядом в раздевалке. Я разговаривал с ним о чём угодно. Это действительно здорово – отделить легенду, которой он является, от того, насколько он обычный человек и насколько с ним легко общаться, – приводит слова Селебрини Sportsnet.