Черкас оценил переход Федотова в «Спартак»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». 29-летний голкипер в прошлом сезоне играл в АХЛ. Красно-белые заключили с ним договор на два года.

«Честно, жалко, что так всё получилось. Если бы Федотов сразу ехал в НХЛ после чемпионства с ЦСКА, то всё могло сложиться иначе. А так уход в армию, пропуск года. А для вратаря это много. Уверен, вся эта история сказалась и психологически, и физически на его выступлении.

Теперь у него есть хорошая возможность перезагрузиться и показать, что он всё ещё хороший вратарь. Мне кажется, страничка с НХЛ перевернута и Федотов теперь будет делать всё, чтобы здорово заиграть в КХЛ и принести пользу как клубу, так и себе. Это неплохое приобретение», – приводит слова Черкаса Vprognoze.