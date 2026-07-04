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«Торонто» заключил контракт с защитником Андре на два года

«Торонто» заключил контракт с защитником Андре на два года
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«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с защитником Эмилем Андре, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Напомним, Андре пополнил состав «Торонто» 16 июня в результате обмена из «Филадельфии Флайерз».

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист провёл 61 матч, отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «+15». На его счету также четыре игры в плей-офф и один ассист. Всего Эмиль сыграл 107 матчей в регулярках НХЛ и набрал 20 (3+17) очков.

Защитник был выбран «Филадельфией» во втором раунде под общим 54-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

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