«Торонто» заключил контракт с защитником Андре на два года

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с защитником Эмилем Андре, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Напомним, Андре пополнил состав «Торонто» 16 июня в результате обмена из «Филадельфии Флайерз».

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист провёл 61 матч, отметился двумя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «+15». На его счету также четыре игры в плей-офф и один ассист. Всего Эмиль сыграл 107 матчей в регулярках НХЛ и набрал 20 (3+17) очков.

Защитник был выбран «Филадельфией» во втором раунде под общим 54-м номером на драфте НХЛ 2020 года.