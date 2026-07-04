Селебрини заявил, что будет тренироваться вместе с Бедардом и Маккенной летом

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сообщил, что планирует совместные тренировки летом с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Коннором Бедардом и первым номером драфта НХЛ — 2026, нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвином Маккенной.

– Правильно понимаю, что Гэвин Маккенна будет тренироваться с тобой и Коннором Бедардом этим летом?

– Да, таков план. Он [Маккенна] приедет в Ванкувер (Селебрини родился в Ванкувере, там живёт его семья. – Прим. «Чемпионата») с одним из моих друзей. Гэвин хорошо общается с моим агентом Пэтом Бриссоном, – приводит слова Селебрини Sportsnet.

В прошлом сезоне Маклин набрал 115 (45+70) очков в 82 играх регулярного чемпионата, Бедард – 75 (30+45) очков в 69 матчах.