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Селебрини заявил, что будет тренироваться вместе с Бедардом и Маккенной летом

Селебрини заявил, что будет тренироваться вместе с Бедардом и Маккенной летом
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сообщил, что планирует совместные тренировки летом с форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Коннором Бедардом и первым номером драфта НХЛ — 2026, нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвином Маккенной.

– Правильно понимаю, что Гэвин Маккенна будет тренироваться с тобой и Коннором Бедардом этим летом?
– Да, таков план. Он [Маккенна] приедет в Ванкувер (Селебрини родился в Ванкувере, там живёт его семья. – Прим. «Чемпионата») с одним из моих друзей. Гэвин хорошо общается с моим агентом Пэтом Бриссоном, – приводит слова Селебрини Sportsnet.

В прошлом сезоне Маклин набрал 115 (45+70) очков в 82 играх регулярного чемпионата, Бедард – 75 (30+45) очков в 69 матчах.

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