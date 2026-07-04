Нефтехимик» продлил контракт с защитником Максимом Федотовым на год

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Максимом Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний хоккеист провёл за нижнекамский клуб 52 матча, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-4». В плей-офф на его счету две игры без набранных очков.

Всего в КХЛ Федотов сыграл 259 матчей, забил 21 гол и сделал 60 передач. Максим также выступал за «Торпедо», СКА и «Сочи».

По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Нефтехимик» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. В плей-офф нижнекамский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии «Авангарду» (1-4).