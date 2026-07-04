Генменеджер «Виннипега» — о подписании Скиннера: Хеллебайк по-прежнему наш игрок

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал действия клуба на рынке свободных агентов и статус вратаря команды Коннора Хеллебайка. Ранее «Виннипег» заключил контракт с голкипером Стюартом Скиннером, а также подписал защитника Марио Ферраро.

«Хеллебайк – игрок «Джетс». На данный момент нет никаких обновлений по этому вопросу. Наш план – побеждать. Мы рады возможности заполучить Скиннера, мы были сосредоточены на этом.

Я не думаю, что есть какой-то план А, Б или В относительно того, что будет дальше. 1 июля у вас есть уникальная возможность усилить команду, ничего не отдавая взамен. Это сложный день, но нам удалось заполучить две наши главные цели», – приводит слова Чевелдэйоффа сайт НХЛ.