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Защитник Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»

Защитник Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтоном»
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Российский защитник Шакир Мухамадуллин подписал двухлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» с зарплатой $ 1,75 млн за сезон. Об этом сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в социальной сети Х. Россиянин ранее пополнил состав «нефтяников» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс».

24-летний Мухамадуллин провёл 83 матча за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков. Россиянин выступал за «Сан-Хосе» с 2023 года. Первоначально Шакир был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Также в результате обмена в «Эдмонтон» перешёл нападающий Зак ​​Шарп, а в обратном направлении отправился защитник Дарнелл Нурс.

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