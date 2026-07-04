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«Если хорошо и честно работать, всё будет хорошо у всех». Миронов — о Скудре в «Спартаке»

«Если хорошо и честно работать, всё будет хорошо у всех». Миронов — о Скудре в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал участие в матче памяти Артёма Фёдорова и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

— В этом матче вы играли за «Спартак». Был ли вариант выйти в составе «Динамо», если учитывать, что за этот клуб провели большую часть карьеры?
— Три года назад был, когда в «Динамо» играл. Но сейчас этот матч состоялся не для того, чтобы [делить], кто за «Динамо», а кто за «Спартак», кто друзья, кто враги. По другому поводу все ребята собрались и всё отдали.

— С каким настроением подходите к началу сезона?
— Прекрасно. Ещё месяц отдыха, поэтому всё отлично. Кто-то отдыхает, кто-то готовится уже, поэтому побыстрее бы сезон начался.

— В «Спартаке» существенно обновился тренерский штаб. Со всеми познакомились, пообщались?
— Общались, знакомились. Думаю, всё хорошо будет.

— У Петериса Скудры своеобразная репутация. Многие его боятся. А вы?
— Не знаю. Но, наверное, если хорошо и честно работать, всё будет хорошо у всех, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

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