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Пашков высказался о дефиците центрфорвардов и защитников в России

Пашков высказался о дефиците центрфорвардов и защитников в России
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Олимпийский чемпион Александр Пашков ответил на вопрос о дефиците центрфорвардов и защитников в российском хоккее.

– Почему на фоне вратарей другие амплуа в нашем хоккее проседают – прежде всего защитники и центрфорварды?
– Хороший вопрос, актуальный.

Прежде всего скажу, что эта проблема рукотворна, ведь воспитать вратаря сложнее, чем защитника и нападающего. Вратарская подготовка – самая тонкая, в плане как техники, так и психологии. Тем не менее у нас она поставлена на поток. Ещё и потому, что с вратарями персонально занимаются именно вратари, то есть идёт исключительно профессиональная подготовка.

О других линиях сказать этого не могу. У нас много прославленных защитников – но в тренерском амплуа задействованы единицы. Точно такая же картина с нападающими. У нас огромное количество звёздных имён на этой позиции – но в тренерском корпусе КХЛ их почти нет. Из последних звёзд атаки, работавших в КХЛ, могу назвать Сергея Фёдорова, Сергея Светлова, ещё одну-две фамилии.

На мой взгляд, именно здесь спрятана основная проблема. Чтобы воспитать форварда или защитника, с ним должен работать именно профессионал, который всё знает в данном амплуа, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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