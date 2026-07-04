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Миронов — о Комтуа в «Спартаке»: пришёл — хорошо. Посмотрим, как вольётся в коллектив

Миронов — о Комтуа в «Спартаке»: пришёл — хорошо. Посмотрим, как вольётся в коллектив
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал переход в команду нападающего Макса Комтуа из московского «Динамо».

— К вам в команду перешёл также экс-динамовец Макс Комтуа. С какими эмоциями встретили этот переход?
— Да с обычными. Пришёл – хорошо, посмотрим, как вольётся в коллектив, будем играть.

— С ним уже виделись после перехода?
— Честно говоря, нет. Он где-то в Канаде, наверное, отдыхает, ещё пока не приезжал, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

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