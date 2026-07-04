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Легков — о контракте Овечкина с «Вашингтоном»: мы знали, что у него были мысли остаться

Легков — о контракте Овечкина с «Вашингтоном»: мы знали, что у него были мысли остаться
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал новый контракт российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Оба спортсмена проводили отпуск в Турции.

«Мы играли с ним в волейбол, тренировались. Эту историю мы не педалировали, знали, что у него были такие мысли – ещё остаться, и все желали ему удачи. Так и произошло, и если есть возможность поиграть и побить рекорд, то почему нет. У него все шансы есть, он лидер по жизни, в любом виде спорта он хочет быть первым. Он сейчас настроится на сезон, начнёт тренировки и потом будет играть как в лучшие годы», – приводит слова Легкова ТАСС.

В четверг, 2 июля, 40-летний форвард подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

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