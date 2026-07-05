«Тяжело. Здесь даже слов не найти». Александр Кадейкин высказался о смерти Артёма Фёдорова

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин высказался о смерти экс-хоккеиста клубов КХЛ Артёма Фёдорова. Он ушёл из жизни в возрасте 32 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал рассеянный склероз, с которым спортсмен долго боролся. 4 июня состоялся матч памяти игрока.

— Вы сегодня выходили на матч в составе «Спартака», хотя за него никогда не играли…

— Думаю, не так принципиально, кто в каких свитерах был. Мне надо было определиться, в какую команду заходить. В «Динамо» было много народа, поэтому за «Спартак» [вышел]. Мы с Тёмой были знакомы лет с шести. То есть в Электростали вместе начинали играть в хоккей. Принял предложение [участвовать в матче], здесь даже думать было не о чем.

— Вас сильно потрясло, когда узнали, что Артёма больше нет?

— Конечно, здесь даже слов не найти, тяжело, — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.