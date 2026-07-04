Илья Карпухин рассказал о своей роли в «Автомобилисте»

Новичок «Автомобилиста» Илья Карпухин высказался о своей роли в клубе. 27-летний защитник заключил с клубом из Екатеринбурга соглашение на три сезона.

– Общался ли уже с главным тренером команды, обсуждали ли, какой он видит твою роль в новом сезоне?

– Да, наше общение было очень конструктивным. Мы созванивались ещё до подписания контракта. Тренер подробно рассказал о своей системе, о том, как видит команду в следующем сезоне.

Моя роль – привнести в игру агрессию, надёжность в обороне и, конечно, помогать в атаке. Мы говорили о том, что у меня будет свобода для принятия решений, но при этом строгие требования в плане движения и игры без шайбы. Мне это близко, я люблю, когда тренер чётко ставит задачи, – приводит слова Карпухина пресс-служба «Автомобилиста».