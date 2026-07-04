«Баффало» подписал контракт с вратарём Виллальтой на год

«Баффало Сэйбрз» подписал контракт с вратарём Мэттом Виллальтой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

В сезоне-2025/2026 Виллальта провёл 33 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Тусон Роудраннерс», отражая в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,10. В Национальной хоккейной лиге на счету 27-летнего голкипера три игры и одна победа при надёжности 3,64 и 86,7% сейвов.

Мэтт был выбран «Лос-Анджелес Кингз» в третьем раунде под общим 72-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Баффало» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 109 очков. В плей-офф команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в серии «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.