Кадейкин — об уходе из «Трактора»: там смещается курс, у них свои приоритеты

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин прокомментировал свой уход из «Трактора». Форвард присоединился к екатеринбургскому клубу 2 июня, подписав двухлетний контракт.

— В это межсезонье вы сменили клуб, перешли в «Автомобилист». До этого два года провели в «Тракторе». Тяжело ли далось это решение?

— Тяжело, но сейчас и у «Трактора» курс немножко смещается, в этой ситуации у них свои приоритеты. Стало понятно, что надо дальше куда-то двигаться. Быстро поступило предложение, быстро всё обсудили, — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В сезоне-2024/2025 форвард вместе с чёрно-белыми стал серебряным призёром чемпионата КХЛ. Прошлым летом Кадейкин был выбран капитаном команды. Всего за два года в Челябинске нападающий провёл 161 матч и набрал 93 (43+50) очка.