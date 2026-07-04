Гретцки посетил матч Канады с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026

Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки присутствовал на матче сборной Канады с Марокко (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и национальной команды Канады наблюдал за игрой из ложи стадиона в Хьюстоне (США).

Фото: Скриншот из трансляции

Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ с учётом плей-офф. Суммарно он забросил 1016 шайб. На счету российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1006 голов в регулярках и плей-офф, он занимает второе место по этому показателю.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.