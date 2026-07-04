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Гретцки посетил матч Канады с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026

Гретцки посетил матч Канады с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026
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Легендарный канадский экс-хоккеист Уэйн Гретцки присутствовал на матче сборной Канады с Марокко (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и национальной команды Канады наблюдал за игрой из ложи стадиона в Хьюстоне (США).

Фото: Скриншот из трансляции

Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ с учётом плей-офф. Суммарно он забросил 1016 шайб. На счету российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1006 голов в регулярках и плей-офф, он занимает второе место по этому показателю.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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