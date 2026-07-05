Кадейкин: когда поступает предложение от «Автомобилиста», долго думать не о чем

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин ответил на вопрос, что послужило причиной для его перехода в екатеринбургский клуб.

— В «Автомобилисте» новый тренерский штаб. Уже общались?

— Да, общались, но, опять же, не стал бы придавать этому слишком большого значения. Стандартное [общение], которое со всеми игроками происходит.

— В переходе сыграла какую-то роль новая арена или сам город тоже нравится?

— Сейчас там все условия. И арена новая, и всё-всё позволяет комфортно себя чувствовать. Клуб ставит перед собой высокие цели, поэтому посмотрим, как будет. В целом, когда предложение от «Автомобилиста» поступает, долго думать не о чем, — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.