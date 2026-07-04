Черкас — о Дорофееве в «Рейнджерс»: конечно, переход немного удивительный

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас признался, что обмен российского нападающего Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» его удивил.

«Конечно, переход немного удивительный, потому что Дорофеев неплохо выступал за «Вегас», много забивал, всё у него хорошо складывалось. Но, как я понимаю, трансфер связан с улучшением финансовой составляющей.

«Рейнджерс» всегда был богатым клубом. Видимо, они стараются сейчас обновиться и выйти из того положения, в которое попали, поэтому и берут нашего молодого российского парня. Неплохое решение для «Рейнджерс», – приводит слова Черкаса Vprognoze.