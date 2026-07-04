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Познер: снимаю шляпу перед Овечкиным, новый контракт с «Вашингтоном» — это очень хорошо

Познер: снимаю шляпу перед Овечкиным, новый контракт с «Вашингтоном» — это очень хорошо
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о продлении контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Раз «Вашингтон» готов заключить с Овечкиным новый контракт, значит, я снимаю перед ним шляпу. Молодец! Это очень хорошо. НХЛ – лучшая хоккейная лига мира. Раз там готовы давать ему возможность играть, то это очень хорошо», – приводит слова Познера Metaratings.

Напомним, в четверг, 2 июля, 40-летний хоккеист продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. Александр играет за «столичных» с 2005 года. Овечкин – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

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