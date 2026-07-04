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«Тампа» заключила договор с нападающим Харкинсом на год

«Тампа» заключила договор с нападающим Харкинсом на год
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала двусторонний контракт с нападающим Дженсеном Харкинсом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год, зарплата на уровне НХЛ – $ 850 тыс. за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний форвард провёл 44 матча за «Анахайм Дакс», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-6». В прошедшем плей-офф на его счету три игры и один гол.

Всего Харкинс сыграл 312 матчей в НХЛ, набрав 47 (20+27) очков. Дженсен также выступал за «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинз». Нападающий был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 47-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

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