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«Ему придётся это объяснить». Новичок «Вашингтона» — о сообщении Овечкина в командном чате

«Ему придётся это объяснить». Новичок «Вашингтона» — о сообщении Овечкина в командном чате
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Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так отказался раскрывать точное содержание сообщения в командном чате, которым российский нападающий Александр Овечкин сообщил новость о своём продлении контракта со столичным клубом на один сезон.

«Я не хочу быть первым, кто что-то скажет. Это было довольно смешно, но ему придётся это объяснить. Вы можете спросить его лично. Я не хочу заходить слишком далеко. Я был очень воодушевлён, надеялся поиграть с ним хотя бы сезон. Он добавляет команде особый элемент: очевидно, это обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер в истории. И ещё множество нематериальных качеств — например, его лидерство в раздевалке», — приводит слова Така Russian Machine Never Breaks.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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