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Тренер «Вашингтона» допустил, что игровое время Овечкина в новом сезоне может сократиться

Тренер «Вашингтона» допустил, что игровое время Овечкина в новом сезоне может сократиться
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возможной игре российского нападающего Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ. Ранее сообщалось, что Овечкин продлил контракт со столичным клубом на один сезон.

«Даже если его игровое время немного сократится, есть мелочи, о которых мы с ним говорим — например, важно следить, чтобы не было слишком длинных отрезков без действий. Это касается всех одинаково.
И, думаю, Ови отлично справился с тем, что в прошлом году смог сбалансировать качество и объём игры. Он научился тратить больше энергии короткими всплесками во время своих смен по мере сокращения игрового времени», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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