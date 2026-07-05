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«Нэшвилл» заключил контракт с форвардом Мавриком Бурком на шесть лет

«Нэшвилл» заключил контракт с форвардом Мавриком Бурком на шесть лет
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«Нэшвилл Предаторз» подписал контракт с нападающим Мавриком Бурком, которого ранее выменял у «Даллас Старз». Об этом сообщает пресс-служба «Нэшвилла». Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.

В прошлом сезоне кэпхит хоккеиста составлял $ 950 тыс. В минувшем регулярном чемпионате Бурк провёл 82 матча, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при показателе полезности «+6». В прошедшем плей-офф на его счету шесть игр и один гол.

Всего в активе форварда 156 матчей в регулярках НХЛ — все за «Даллас», в активе хоккеиста 31 шайба и 35 ассистов. В плей-офф Маврик провёл 10 игр, набрав 1 (1+0) очко.

Нападающий был выбран «Старз» в первом раунде под общим 30-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

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