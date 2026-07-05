«Даллас» подписал однолетний контракт с форвардом Чейзом Стиллманом

Нападающий Чейз Стиллман, которому «Ванкувер Кэнакс» не сделал квалификационное предложение, подписал однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба «Детройта» в социальной сети Х. Соглашение носит двусторонний характер.

23-летний канадец играл только на уровне АХЛ. В своих выступлениях за фарм-клубы «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз» он забросил 18 шайб и сделал 22 результативные передачи в 105 матчах.

Стиллман был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 29-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Детройт» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка.