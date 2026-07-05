Третьяк — об уходе Бобровского из «Флориды»: никогда бы не отдал его в другой клуб

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переход российского вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Считаю, что переход Бобровского — большая потеря для «Флориды», потому что такого вратаря отдать в другой клуб… Никогда бы не отдал его в другой клуб, потому что Бобровский действительно суперзвезда. Думаю, «Торонто» благодаря ему займёт в следующем сезоне НХЛ высокое место», – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с «Торонто». За «Флориду» Бобровский выступал с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).