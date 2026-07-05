Защитник Эндрю Пик подписал однолетний контракт с «Ютой Маммот» на $ 1 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний американец провёл 77 матчей за «Бостон Брюинз», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «-12». В прошедшем плей-офф на его счету шесть игр без набранных очков.

Всего Эндрю сыграл 386 матчей в регулярках НХЛ, набрав 75 (16+59) очков. В плей-офф в его активе 12 игр и один ассист.

Пик был выбран «Коламбус Блю Джекетс» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2016 года.