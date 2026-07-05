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Сушинский высказался о переходе Ивана Федотова в «Спартак»

Сушинский высказался о переходе Ивана Федотова в «Спартак»
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал переход вратаря Ивана Федотова в «Спартак». Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. В четверг, 2 июля, красно-белые объявили о подписании двухлетнего контракта с экс-вратарём ЦСКА.

«Думаю, годовой пропуск регулярного чемпионата и без тренировок по-любому может кого угодно сломать. Но полагаю, он справится. Как раз его возвращение в КХЛ связано с тем, чтобы Федотов получил больше игровой практики и набрал былую форму. Может быть, он ещё когда-то попробует в НХЛ. Крест на нём ни в коем случае не ставим, молодой парень», — приводит слова Сушинского LiveResult.

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