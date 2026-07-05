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Зарипов: будем надеяться, что Овечкин вернётся играть в Россию как минимум на год

Зарипов: будем надеяться, что Овечкин вернётся играть в Россию как минимум на год
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Трёхкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов выразил надежду, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведёт как минимум один сезон в КХЛ. Ранее 40-летний хоккеист подписал новый контракт со «столичными» на один год.

«Конечно, поддерживаем связь с Александром. Я ждал, что он продлит контракт ещё на год и очень рад этому. Думаю, он добьёт все те задачи, которые перед собой поставил, и вернётся играть в Россию как минимум на год, будем на это надеяться, решение только за ним», — приводит слова Зарипова ТАСС.

Александр играет за «Вашингтон» с 2005 года. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

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