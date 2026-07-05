Несколько клубов НХЛ хотят приобрести Минтюкова у «Анахайма» — PuckPedia

Несколько клубов НХЛ интересуются возможностью приобрести российского защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова. Об этом сообщает PuckPedia в социальной сети Х. Хоккеист является ограниченно свободным агентом. Квалификационное соглашение составляет $ 897 тыс., а по предыдущему контракту он зарабатывал $ 918 тыс. за сезон.

По информации источника, клубы уже обращались к агенту игрока Дэну Мильштейну с вопросом насчёт оффер-шита. Отмечается, что как минимум одна команда уже сделала официальное предложение.

Если в «Дакс» решат не повторять предложение другой команды, получат выбор во втором раунде драфта в качестве компенсации.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Минтюков провёл 73 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.