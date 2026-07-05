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«Сент-Луис» заинтересован в подписании Никишина — NHL Trade Rumors

«Сент-Луис» заинтересован в подписании Никишина — NHL Trade Rumors
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«Сент-Луис Блюз» интересуется возможным сотрудничеством с российским защитником «Каролины Харрикейнз» Александром Никишиным. Об этом сообщает NHL Trade Rumors в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что хоккеист может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» или «Коламбус Блю Джекетс».

По информации СМИ, Никишин хочет подписать контракт с зарплатой около $ 8 млн в среднем за сезон. Известно, что «Харрикейнз» сделали квалификационное предложение россиянину. До этого неоднократно сообщалось, что клуб намерен обменять хоккеиста.

В минувшем сезоне Александр провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. 24-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли — 2026.

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