«Сент-Луис» заинтересован в подписании Никишина — NHL Trade Rumors

«Сент-Луис Блюз» интересуется возможным сотрудничеством с российским защитником «Каролины Харрикейнз» Александром Никишиным. Об этом сообщает NHL Trade Rumors в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что хоккеист может перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» или «Коламбус Блю Джекетс».

По информации СМИ, Никишин хочет подписать контракт с зарплатой около $ 8 млн в среднем за сезон. Известно, что «Харрикейнз» сделали квалификационное предложение россиянину. До этого неоднократно сообщалось, что клуб намерен обменять хоккеиста.

В минувшем сезоне Александр провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. 24-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли — 2026.