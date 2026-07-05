Сергачёв назвал матч Аргентина — Кабо-Верде одним из лучших на ЧМ-2026

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу 2026 года и рассказал, какой матч произвёл на него особое впечатление.

«Ни за кем не слежу отдельно на чемпионате мира. Смотрю каждый день вечерние игры. Уровень футбола очень хороший, интересно, классно. Очень удивил вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. В последнем своём матче они играли с Аргентиной — один из лучших матчей на турнире вообще», — приводит слова Сергачёва ТАСС.

В 1/16 финала турнира сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является Аргентина.