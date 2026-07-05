Бедард в переговорах с «Чикаго» о новом контракте ориентируется на зарплату Капризова

Представители нападающего Коннора Бедарда ведут переговоры с «Чикаго Блэкхоукс» насчёт нового контракта. Отмечается, что хоккеист рассчитывает подписать соглашение на крупную сумму.

«Коннор Бедард получит крупную сумму. Он видел, как Боуэн Байрэм получил солидный контракт. Думаю, Бедард рассчитывает на зарплату Кирилла Капризова. Это та сумма, которую он рассматривает, твёрдо убеждён, он считает, что заслуживает её. Не совсем уверен, что руководство «Чикаго» сейчас близко к этой сумме, когда обсуждает контракт Бедарда», — приводит слова журналиста Ирфана Гаффара The Fourth Period.

Напомним, ранее нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал самый большой контракт в истории НХЛ, на восемь лет по $ 17 млн в год. Позднее стало известно, что форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон обойдёт россиянина по зарплате. «Филадельфия» предложила 21-летнему шведу соглашение на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год.