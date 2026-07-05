Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бедард в переговорах с «Чикаго» о новом контракте ориентируется на зарплату Капризова

Бедард в переговорах с «Чикаго» о новом контракте ориентируется на зарплату Капризова
Комментарии

Представители нападающего Коннора Бедарда ведут переговоры с «Чикаго Блэкхоукс» насчёт нового контракта. Отмечается, что хоккеист рассчитывает подписать соглашение на крупную сумму.

«Коннор Бедард получит крупную сумму. Он видел, как Боуэн Байрэм получил солидный контракт. Думаю, Бедард рассчитывает на зарплату Кирилла Капризова. Это та сумма, которую он рассматривает, твёрдо убеждён, он считает, что заслуживает её. Не совсем уверен, что руководство «Чикаго» сейчас близко к этой сумме, когда обсуждает контракт Бедарда», — приводит слова журналиста Ирфана Гаффара The Fourth Period.

Напомним, ранее нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал самый большой контракт в истории НХЛ, на восемь лет по $ 17 млн в год. Позднее стало известно, что форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон обойдёт россиянина по зарплате. «Филадельфия» предложила 21-летнему шведу соглашение на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год.

Материалы по теме
Топ-снайперу из России сделают оффершит, Бедард возьмёт пример с Капризова? Топ-10 ОСА НХЛ
Топ-снайперу из России сделают оффершит, Бедард возьмёт пример с Капризова? Топ-10 ОСА НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android