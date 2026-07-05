«Он по-настоящему горит хоккеем». Ротенберг поздравил Радулова с 40-летием

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил нападающего «Локомотива» Александра Радулова с днём рождения. Сегодня, 5 июля, хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Поздравляю с юбилеем Александра Радулова — двукратного чемпиона мира, трёхкратного обладателя Кубка Гагарина, нападающего сборной России и одного из самых ярких хоккеистов своего поколения.

Радулов — это игрок, который никогда не выходит на лёд равнодушным. Он всегда играет с максимальной самоотдачей, с эмоцией, с желанием победить в каждом эпизоде. Неслучайно про него говорят, что он — атомная электростанция на льду. Его харизма, страсть к игре, его внутренняя энергия всегда заряжали и партнёров, и болельщиков, и всю команду.

При этом Александр — не только выдающийся хоккеист, но и человек, который много делает для воспитания молодых игроков. Он щедро делится опытом, подсказывает, поддерживает, помогает расти. Для мальчишек он настоящий кумир, и дорогого стоит, что при всей своей занятости он уделяет внимание детям и воспитанию нового поколения. Для нас особенно ценно, что Александр — частый гость в академии «Красная Машина-Юниор» и всегда находит время для ребят.

Такие игроки, как Радулов, становятся для молодых не только примером мастерства, но и отношения к делу, к команде и к самой игре. Он по-настоящему горит хоккеем, и эта любовь к игре чувствуется во всём. Желаю Александру крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, ещё много ярких моментов, побед и радости и на льду, и вне его. С юбилеем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.