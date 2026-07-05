«Лада» заключила просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав «Лады» на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырёв, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин.

27-летний Швырев провёл в КХЛ 188 матча, набрав 23 (10+13) очка, два последних сезона он выступал за «Сочи». 28-летний Беляев уже выступал за тольяттинский клуб в сезоне-2018/2019, а минувший сезон провёл в составе «Югры», с которой выиграл титул чемпиона России ВХЛ. В минувшем сезоне Михаил набрал 32 (16+16) очка в 75 матчах, а всего в ВХЛ провёл 202 игры, заработав 77 (42+35) очков. На счету форварда также 188 матчей в КХЛ и 32 (21+17) очка.

30-летний Рыжов сыграл в 408 играх, в которых набрал 149 (92+57) очков. Константин защищал цвета курганского «Зауралья», пермского «Молота» и ижевской «Ижстали». 22-летний Вафин ранее выступал за «Ладью», также на его счету 31 матч в КХЛ за основную команду. Прошлый сезон защитник отыграл в составе ЦСК ВВС, а всего в ВХЛ в его активе 82 игры и 14 (2+12) очков.

Просмотровые контракты с хоккеистами вступят в силу 15 июля и будут действовать до 15 августа.