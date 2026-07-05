Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ряды ВСУ

Вратаря сборной Украины Захарченко мобилизовали в ряды ВСУ
Комментарии

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и нападающий ХК «Кременчуг» Егор Безуглый были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил бывший голкипер национальной команды Артур Оганджанян.

«Голкипера ХК «Кременчуг» Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные силы Украины», — сказал Оганджанян в видео в своём телеграм-канале.

По сообщениям украинских СМИ, хоккеисты были доставлены в территориальный центр комплектования (ТЦК) после встречи с правоохранителями во время комендантского часа.

Позднее появилась информация, что Захарченко подтвердил свою службу в ВСУ. Эдуард выступает в сборной Украины с 2015 года и провёл за национальную команду 47 матчей. В 2025 году он стал первым вратарём в истории чемпионатов Украины, которому удалось забросить шайбу в ворота соперника. Кроме украинских клубов, Захарченко также выступал в чемпионатах Великобритании, Казахстана, Венгрии и Италии.

Материалы по теме
Сборная Украины вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android