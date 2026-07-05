«Сиэтл» согласился работать над обменом нападающего Райта летом — Sportsnet

Канадский нападающий Шейн Райт может покинуть «Сиэтл Кракен» в межсезонье. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, агент форварда Курт Оверхард провёл переговоры с генменеджером «Сиэтла» Джейсоном Боттериллом. По их итогам клуб согласился работать над обменом 22-летнего хоккеиста в команду, которой нужен молодой центральный нападающий.

Отмечается, что при этом «Кракен» намерен получить за Райта справедливую компенсацию, поэтому гарантий, что обмен состоится, пока нет.

В минувшем сезоне Шейн провёл 74 матча, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «+6». Форвард был выбран «Сиэтлом» в первом раунде под общим четвёртым номером на драфте НХЛ 2022 года.