38-летний Клод Жиру ещё не решил, где продолжит карьеру

38-летний нападающий Клод Жиру пока не принял окончательного решения о своём будущем. Об этом сообщает Broad Street Buzz. Ранее появилась информация, что форвард вернётся в «Филадельфию». Позже сообщалось, что окончательной договорённости нет — «Флайерз» лишь остаются среди претендентов на игрока.
По информации источника, хоккеист ещё выбирает команду, помимо «Филадельфии» и «Оттавы», игрок не исключает и другие варианты.
Жиру является неограниченно свободным агентом, сам он заявлял о намерении провести в НХЛ как минимум ещё один сезон.
В минувшем регулярном чемпионате Клод провёл 82 матча за «Оттаву», в которых набрал 49 (14+35) очков. В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.