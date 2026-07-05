«Монреаль» готов обменять форварда Дака ради усиления состава — The Fourth Period

Нападающий Кирби Дак может покинуть «Монреаль Канадиенс» этим летом. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, 25-летний форвард фигурирует в обсуждениях по поводу обмена. «Канадиенс» продолжают искать усиление и прежде всего хотят получить более сильного центрального нападающего. Не исключается, что Дак станет частью сделки по приобретению более статусного игрока. Отмечается, что обмен скорее всего будет зависеть от того, удастся ли «Монреалю» в первую очередь найти нового центра.

Кирби находится в статусе ограниченно свободного агента. «Канадиенс» сделали ему квалификационное предложение и продолжают обсуждать новый контракт.