Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» готов обменять форварда Дака ради усиления состава — The Fourth Period

«Монреаль» готов обменять форварда Дака ради усиления состава — The Fourth Period
Комментарии

Нападающий Кирби Дак может покинуть «Монреаль Канадиенс» этим летом. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, 25-летний форвард фигурирует в обсуждениях по поводу обмена. «Канадиенс» продолжают искать усиление и прежде всего хотят получить более сильного центрального нападающего. Не исключается, что Дак станет частью сделки по приобретению более статусного игрока. Отмечается, что обмен скорее всего будет зависеть от того, удастся ли «Монреалю» в первую очередь найти нового центра.

Кирби находится в статусе ограниченно свободного агента. «Канадиенс» сделали ему квалификационное предложение и продолжают обсуждать новый контракт.

Материалы по теме
Официально
«Монреаль» объявил о продлении контракта с Иваном Демидовым на восемь лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android