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Тренер по физподготовке: Малкин находится в лучшей физической форме, чем пять лет назад

Тренер по физподготовке: Малкин находится в лучшей физической форме, чем пять лет назад
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Тренер по физподготовке Дмитрий Яшанькин заявил, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подходит к новому сезону НХЛ в отличной физической форме.

«Скоро ему исполнится 40 лет. Сейчас он находится в лучшей физической форме, чем пять лет назад. Если в начале спортивной карьеры можно положиться на талант и молодость, то в возрасте после 35 лет ребята осознанно подходят к своей подготовке, относятся более разумно к своему телу, и это позволяет им показывать ещё лучший результат», – цитирует Яшанькина ТАСС.

39-летний форвард подписал с «Питтсбургом» новый контракт на один год. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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